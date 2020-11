Rook in bos Baarn blijken dampen gedumpt drugs afval

BAARN - De politie heeft maandagochtend meerdere gedumpte vaten aangetroffen aan de Hilversumsestraatweg in Baarn. Vermoedelijk gaat het om drugsafval.

Tijdens zijn ronde door het bosgebied, zag de wijkagent rook in het bos. Rond 08.00 uur trof de politie drie gesmolten, lekkende vaten aan in een berm bij een parkeerplaats, nabij Kasteel Hoge Vuursche.



De inhoud ervan is nog onbekend maar de vaten bevatten geen gevaarlijke stoffen, meldt een woordvoerder van de politie. De brandweer heeft het gebied afgezet met linten. Er wordt nog onderzocht wat de exacte substantie in de vaten is.



Foto's Caspar Huurdeman