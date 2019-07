SOEST - De brandweer in Soest heeft bij een pizzeria aan de Steenhofstraat een deel van de luifel moeten open maken omdat er een brandlucht werd geroken en er rook zichtbaar werd. De eigenaar rook de lucht even voor 23.00 uur in zijn restaurant, waarop hij de brandweer belde.

Kortsluiting in de verlichting is de oorzaak van het brandje.

Foto's Caspar Huurdeman