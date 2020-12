Schade door storm Bella is beperkt

REGIO - De schade, die is ontstaan door storm Bella, afgelopen zondag is beperkt gebleven. De brandweer in onze provincie moest wel enkele tientallen keren uitrukken, maar dit was voornamelijk voor omgewaaide bomen en afgebroken takken.

Op een enkele plaats raakte een auto beschadigd en waaide dakranden of delen van een dakkapel los.

In het westen van ons land was er wel meer schade ontstaan.

Foto's Caspar Huurdeman