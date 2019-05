Scheepsbrand in haven Eembrugge, accupakket belemmerde blussing

EEMBRUGGE - De brandweer heeft in Eembrugge een brandende woonboot geblust. Het schip lag voor renovatie aangemeerd in de jachthaven aan het Zuidereind. Omwonenden ontdekten de brand vannacht en belde de brandweer. De brandweer van Baarn kreeg assistentie van de brandweer uit Soest bij het bestrijden van de brand. Na een klein uur was de brand meester. Toch was daarmee nog niet alles onder controle. De brandweer meldde later dat een accupakket aan boord voor problemen zorgde.



De boot, een oud vrachtschip dat in de jachthaven werd omgebouwd tot woonboot, zou zijn ontstaan bij de meterkast. De schade is groot.

Foto's Caspar Huurdeman