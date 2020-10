Schennispleger opgepakt in IJsselstein

IJSSELSTEIN - In IJselstein heeft de politie dankzij een oplettende burger een schennispleger snel kunnen aanhouden. De verdachte is een 30-jarige man uit Vianen.

De politie kreeg rond 20.30 uur, donderdagavond 15 oktober, een melding over een man die in de omgeving van de Zomerdijk in IJsselstein zijn geslachtdeel zou laten zien. De politie ging direct ter plaatse en trof daar een getuige aan. De man had een mogelijke verdachte in de omgeving aangesproken en hem gevraagd om mee te komen. Vervolgens kon de verdachte direct worden overgedragen aan de politie.

De 30-jarige man zit op dit moment vast voor verder onderzoek.