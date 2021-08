Schietincident Nieuwegein blijkt na onderzoek loos alarm

NIEUWEGEIN - Het onderzoek op de Muiderschans in Nieuwegein is afgerond. Er is niets aangetroffen dat duidt op een schietincident.

Rond 21:15 uur kreeg de politie de melding dat er knallen gehoord waren in de omgeving van de Muiderschans. De politie ging ter plaatse en stuurde ook een helikopter die kant op. Al snel liepen agenten met zaklampen door de straat op zoek naar sporen.

Buurtbewoners hielpen de politie met zoeken, maar kregen later toch het verzoek terug naar huis te gaan. De Muiderschans werd aan beide kanten afgesloten.

Ongeveer 10 agenten liepen vervolgens op linie met zaklampen door de straat. Ze keken onder ander onder auto's en in de struiken. Nadat de straat was uitgekamd gingen de kogelwerende vesten uit en werd de straat weer vrijgegeven.

Buurtbewoners denken dat de knallen afkomstig waren van een motorrijder die door de straat reed. (Foto's: Koen Laureij)