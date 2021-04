Schietincident vlakbij winkelcentrum Woerden

WOERDEN - Bij winkelcentrum Toernooysveld in Woerden is dinsdagmiddag geschoten. Mogelijk werd een man vanuit een auto onder vuur genomen die op de stoep liep. De omgeving is nu ruim afgezet voor onderzoek.

Omstanders zeggen dat op een parkeerplaats naast het centrum een auto stilstond. In korte tijd hoorden zij dat er vier schoten werden gelost. Niemand raakte gewond, maar kogels raakten wel een personenauto en een reclamebord van het winkelcentrum.





De politie kan alleen bevestigen dat er is geschoten, maar verdere details kunnen niet bevestigd worden. De recherche doet momenteel onderzoek. Midden op de Rembrandtlaan en op de stoep naast het reclamebord liggen kogelhulzen. (Foto's: Koen Laureij)