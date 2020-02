Schoorsteenbrand bij restaurant in Lage Vuursche, gasten op straat

LAGE VUURSCHE - Bij een restaurant aan de Dorpsstraat in Lage Vuursche heeft zaterdag aan het begin van de avond een schoorsteenbrand gewoed. De gasten moesten hun maaltijd even laten staan en het pand uit voorzorg verlaten.



De brandweer van Den Dolder heeft samen met de hoogwerker van de brandweer Baarn de schoorsteen geveegd waarna het brandje onder controle was. Na een uurtje konden de gasten weer aan tafel en de koks weer aan het werk. De vrijwillige brandweerlieden kregen als dank een kop koffie aangeboden.

Foto's Caspar Huurdeman