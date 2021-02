ACHTERVELD - Bij een woning aan de Groot Agteveldlaan in Achterveld is maandagavond een schoorsteenbrand ontstaan. De bewoners zelf ontdekte de brand en alarmeerde de brandweer. De brandweer van Achterveld kreeg assistentie van de ladderwagen uit Amersfoort. Het brandje was snel onder controle.

Foto's William Harthoorn