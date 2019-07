Schoten na ramkraak bij CoolBlue Utrecht

UTRECHT - Na de ramkraak bij de CoolBlue aan de Europalaan afgelopen nacht zijn schoten gelost. Waarschijnlijk door de politie. Rond 04.15 uur werd met een auto de voorgevel van de winkel geramd. Hoeveel verdachten op dat moment bij de ramkraak betrokken waren is nog onduidelijk. Twee personen werden aangehouden.

De verdachten wisten meerdere telefoons, iPads en Macbooks mee te nemen en er op een scooter vandoor te gaan. Enkele meters verder op de Beneluxlaan konden zij omver worden gereden door een politiewagen. Hierna werd geschoten. Of personen gewond zijn geraakt is niet duidelijk.

Er zijn twee aanhoudingen verricht. Eerder meldde de politie dat er drie personen waren aangehouden. Er personen op de vlucht zijn is nog onduidelijk. De politiewagen die de scooter ramde is beschadigd. De omgeving is afgezet. (Foto's: Koen Laureij)