Schuur in de as gelegd in Eemdijk

EEMDIJK - De brandweer heeft vanavond in Eemdijk een brand in een hooischuur geblust. Het schuurtje van circa 3x3 meter is onherstelbaar beschadigd.



Omdat het vuur leek over te slaan naar een nabijgelegen loods schaalde de brandweer op naar 'middelbrand' en daarom rukte een tweede brandweerwagen uit. Het risico op overslag bleek echter mee te vallen.



De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Foto's Caspar Huurdeman