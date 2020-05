Schuurtje bij ijsbaan in Houten uitgebrand

HOUTEN - Een schuurtje bij de ijsbaan aan de Meidoornkade in Houten is vrijdagavond uitgebrand. Het schuurtje werd gebruikt voor opslag van materialen. Ook een hondenschool sloeg haar spullen hier op.

Bij aankomst van de brandweer kwam vooral veel rook uit het bouwwerk. De brandweer had de situatie snel onder controle. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan.

De brandweer haalt de spullen die in de schuur staan eruit. Of deze materialen nog gebruikt kunnen worden is nog onduidelijk.

Foto's Koen Laureij