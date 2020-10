Scooter in brand bij hangplek in Houten

HOUTEN - Bij een jeugd hangplek aan de Torenmuur in Houten is een scooter volledig uitgebrand. Een omwonende probeerde vlammen nog te doven met brandblussers, maar dat lukte niet. De brandweer moest eraan te pas komen om de brand te blussen.

Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. De politie hoort jongeren die in de omgeving aanwezig waren over het ontstaan van de brand. Nu is nog onduidelijk hoe de brand ontstond.

De scooter zal later door een bergingsbedrijf worden opgehaald.

Foto's Koen Laureij