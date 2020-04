Scooter uitgebrand in brandgang Houten

HOUTEN - In een brandgang achter woningen aan de Randhoeve in Houten is zondagnacht een scooter uitgebrand. Omwonenden hoorden rond 3:40 uur een harde knal waarna ze de scooter in brand zagen staan.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de schuttingen naast de scooter, maar de schuttingen zijn wel beschadigd geraakt. Van de scooter is weinig overgebleven.

Omwonenden die wakker waren geworden hadden geen idee van wie de scooter was. Op de achterband van de scooter zat wel een kettingslot wat doet vermoeden dat deze uit de buurt komt. (Foto's: Koen Laureij)