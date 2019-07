Scooterrijder geschept door auto in IJsselstein

IJSSELSTEIN - Iets voor 08.30 vanmorgen is er op de kruising tussen de Istanbulstraat en de Praagsingel een scooterrijder onderuitgegaan nadat een automobilist de scooter aantikte. De auto wilde wegrijden uit een parkeerhaven en zag de scooterrijder over het hoofd. De scooterrijder is door iemand van de ambulancedienst nagekeken. De schade aan beide voertuigen is groot. Ter plaatse zijn, met behulp van de politie, de verzekeringspapieren ingevuld. Beide voertuigen moesten richting garage.

Foto's Ymke Fotografie