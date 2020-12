Scooterrijder gewond bij aanrijding Outputweg Amersfoort

AMERSFOORT- Op de Outputweg in Amersfoort is vrijdagavond een scooterrijder op een auto gebotst. De jongeman op de scooter raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De dame in de auto was alleen hevig geschrokken. De schade aan zowel de scooter als de auto is groot.

Het ongeval gebeurde iets voor 18:00 uur bij de oversteekplaats van het Digitaalpad. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Vermoedelijk is er een van beide door rood gereden