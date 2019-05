Scooterrijder in Baarn om het leven gekomen

BAARN - Een 55- jarige man uit Baarn is in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 mei om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Tolweg.

Rond 01.15 uur kwam er een melding binnen dat een scooterrijder op de Tolweg ter hoogte van de Frans Halslaan op de grond lag en ernstig gewond was. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer ter plekke. Specialisten van het Tactisch Verkeersteam doen onderzoek naar de toedracht van dit noodlottige ongeval en roepen getuigen op zich te melden.

Eerste onderzoek wijst uit dat het slachtoffer tijdens het rijden door onbekende oorzaak de struiken in is gereden en daarna vermoedelijk over de kop is geslagen met zijn scooter. Een aantal getuigen zijn inmiddels gehoord, maar mogelijk zijn er nog andere mensen die het ongeval hebben zien gebeuren of de man eerder hebben zien rijden. (Foto's: Caspar Huurdeman)