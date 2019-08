EEMDIJK - In Eemdijk is maandag een scooterrijder gewond geraakt nadat hij over de kop is geslagen toen hij over een drempel reed.



Vanwege de ernst van zijn verwondingen is een traumahelikopter ter plaatse gekomen. Hoe het ongeluk op de Eemdijk kon gebeuren is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met spoed naar het UMC Utrecht vervoerd.

Foto's Caspar Huurdeman