Scooterrijder overleden na aanrijding met tram Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Rond 16:00 uur gebeurde op de spoorwegovergang op de Symfonielaan in Nieuwegein een ernstig ongeluk. Een scooterrijder kwam onder een tram terecht en raakte bekneld. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De tramoverweg wordt geregeld met verkeerslichten. Wanneer een tram nadert krijgen zowel automobilisten als fietsers een rood verkeerslicht. De politie heeft de omgeving afgezet en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht.

De inzittenden van de tram zijn door de hulpdiensten uit de tram gehaald. In de tram raakte niemand gewond. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein ligt voorlopig stil.

Ter info: De politie wil nog geen mededelingen doen over de toestand van het slachtoffer, omdat de familie nog in kennis wordt gesteld. Ter plekke is bevestigd dat het slachtoffer is overleden. (Foto's: Koen Laureij)