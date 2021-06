Scootmobiel te water langs Monnikendijk in Woudenberg

WOUDENBERG - Zondagmiddag is een vrouw in een scootmobiel met één wiel van het asfalt gereden op de Monnikendijk waarna ze in de sloot belandde.

Omstanders hebben haar uit het water gered. De vrouw is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis, De ambulancebemanning heeft haar thuis gebracht. De scootmobiel is uit het water gehaald.

Bij het aanrijden naar het waterongeval heeft de eerste tankautospuit een ongelukje gehad. De tankautospuit is over een paaltje gereden waardoor het oliecarter beschadigd raakte en olie op straat terecht kwam. De tankautospuit is door een bergingsbedrijf geborgen. Waarna de brandweer van Woudenberg later op de avond opnieuw werd gealarmeerd om het wegdek te reinigen op de Rumelaarseweg.(Foto's: Bart Sinke)