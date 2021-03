Slachtoffer ongeval in Driebergen bekneld

DRIEBERGEN - Op de Odijkerweg in Zeist is vanmorgen een auto tegen een boom gebotst. Door de klap kwam de bestuurster van de auto bekneld te zitten. Een trauma-arts kwam met een traumahelikopter ter plaatse om te assisteren bij de bevrijding van de vrouw.

De brandweer heeft meerdere portieren en onderdelen van de auto geknipt om de vrouw stabiel uit het voertuig te kunnen halen. Inmiddels is de vrouw per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De Odijkerweg is gedurende de hulpverlening in beide richtingen afgesloten. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de auto te bergen. Over de toedracht van het ongeluk kunnen agenten nog niets zeggen. (Foto's: Koen Laureij)