Slachtoffer overleden na val van viaduct in Amersfoort

AMERSFOORT - Woensdag aan het begin van de avond heeft er op de Rondweg-Zuid in Amersfoort zich een incident voorgedaan.

Het slachtoffer is door passanten en hulpverleners gereanimeerd. Een gealarmeerde traumahelikopter lande bij het incident om de hulpverleners ter plaatse bij te staan. De afslag van de Stichtse Rotonde naar de A28 is door de politie afgesloten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

De politie doet onderzoek naar het incident. (Foto's: Kees van Kooten)