Steekpartij in Utrechtse woonwijk Hoograven

UTRECHT - Bij een steekpartij op de IJsselsteinlaan in Utrecht is vrijdagmiddag man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie bevestigd dat een vrouw is aangehouden en een man gewond raakte.

Omwonenden zeggen dat er een conflict speelde tussen een man en een vrouw. De vrouw zou de man daarbij in in zijn buik hebben gestoken. Volgens de getuigen zaten zowel de man als de vrouw onder het bloed. Uiteindelijk is de vrouw door de politie aangehouden en door de politie afgevoerd naar het ziekenhuis. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet met linten en doet nader onderzoek. Getuigen worden gehoord en in de omgeving wordt naar sporen gezocht. Agenten zochten onder andere in het gras naast het water bij het Kastelenplantsoen.