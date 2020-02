Stormschade? Wanneer belt u 112 en wanneer niet

REGIO - De storm Caira nadert ons land en zal voor grote overlast zorgen. De hulpdiensten zullen druk zijn met schades en omgevallen bomen maar moeten ook beschikbaar blijven voor de echte spoedgevallen zoals brand, reanimaties en ongevallen. Het is daarom dus echt belangrijk dat het alarmnummer 112 bereikbaar blijft. Stormschades meld u dan ook niet via 112 tenzij deze levensbedreigend of echt gevaarlijk zijn. Anders belt u 0900-8844 of het calamiteitennummer van uw gemeente.

Een opsomming van de telefoonnummers van Oost naar West;

Veenendaal - 0318 538 538

Renswoude - 06 511 481 02

Rhenen - 0317 681 681

Utrechtse Heuvelrug - 0343 56 56 00

Wijk Bij Duurstede - 06 532 191 28

Woudenberg - 033 286 7777

Leusden - 14 033

Amersfoort - 14 033

Bunschoten - 033 2991555

Eemnes - 14 035

Baarn - calamiteitendienst via 0900-8844

Soest - 035- 609 3747

Zeist - 14 030

De Bilt - 06 558 767 75

Bunnik - 030 659 4848

Houten - 030 63 92 101

Utrecht - 14 030

Nieuwegein - 14 030

Vijfheerenlanden - 088 599 7000

IJsselstein - 14 030

Lopik - 06 536 73 275

Oudewater - 14 0348

Montfoort - 0348 476400

Woerden - 14 0348

Stichtse Vecht - 14 0346

De Ronde Venen - 0297 291616