Straatroof in Houten

HOUTEN - Op zondagmiddag rond 12.30 uur werd een 63-jarige man uit Hilversum aan de Wilgenkade in Houten beroofd door meerdere personen. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer had net een bezoek gebracht aan een horlogebeurs aan de Esdoornkade toen hij door de overvallers op de Wilgenkade hardhandig tegen de grond werd gewerkt. Hij liep daarbij een hoofdwond op. De verdachten namen twee koffers mee en reden weg in de richting van de Peppelkade. De kleine personenauto waarin zijn wegreden had waarschijnlijk een Duits kenteken. De politie zoekt getuigen die de overval gezien hebben en die de auto hebben zien wegrijden.

Heeft u iets gezien of weet u meer over deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.