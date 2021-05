Succesvolle handhavingsactie in Utrecht

UTRECHT - Een inbeslagname van een Rolls Royce Ghost met een waarde van meer dan 350.000 euro, boetes voor het rijden met een verkeerd export kenteken, de aanhouding van een vreemdeling die illegaal hier werkt. Zomaar wat resultaten van een succesvolle verkeerscontrole die de politie Utrecht op donderdag 29 april hield op diverse plaatsen in de stad. De controles ware gericht op belangrijke thema’s als verkeersveiligheid en ondermijning.

Als we het over ondermijning hebben, dan bedoelen we de schadelijke gevolgen van zware, georganiseerde misdaad. Gevolgen die ontstaan doordat onderwereld en bovenwereld niet meer duidelijk gescheiden werelden zijn, maar vermengd raken. Want om hun illegale activiteiten uit te kunnen voeren, maken criminelen gebruik van de diensten van burgers en bedrijven uit de bovenwereld.



Op de Amsterdamsestraatweg, in Overvecht en op het industrieterrein Nieuw-Overvecht vonden controles plaats met de volgende resultaten:

Twee mensen werden bekeurd. Een persoon voor het rijden onder invloed van drugs en één voor het gebruik van lachgas (artikel 8).

Meerdere boetes voor het rijden met een verkeerd export kenteken, bellen in het verkeer, verkeersgedragingen in het algemeen.

Er werd een vreemdeling aangehouden die hier geen officiëler verblijfsstatus had

Een Duits huurvoertuig (Audi R8) werd tijdelijk aan ‘de ketting’ gelegd vanwege mogelijk navorderingen van de (Duitse) overheid.

Inbeslagname van een Rolls Royce Ghost ( ter waarde van 350.000 euro) ten behoeve van conservatoir beslag. De eigenaar had een bedrag 860.000 euro openstaan.

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800-7000. (Foto: Politie.nl)