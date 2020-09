Supermarkt in Leusden overvallen

LEUSDEN - Een supermarkt aan de Biezenkamp is maandagavond 21 september overvallen. Een nog onbekende dader bedreigde een caissière met een steekwapen. Met onbekende buit verliet hij de zaak, waarna hij wegrende in de richting van de Lidl op de Biezenkamp. Vlak na de overval werd hij nog gezien op het Vlierplein bij de Marcuskerk.

De politie kreeg omstreeks 19.45 uur een melding dat er een overval was geweest. Diverse eenheden gingen er op af en keken in de omgeving uit naar de verdachte. Via een Burgernetmelding werd omwonenden gevraagd om mee te kijken. De verdachte werd helaas niet meer aangetroffen.



De overvaller heeft het volgende signalement:

jongen

leeftijd: 16 tot 18 jaar

lengte circa 1.75 meter

licht getinte huidskleur

droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte broek

had daaronder een blauw T-shirt

droeg sportschoenen

had blauwe handschoenen aan

had donkere sjaal of mondkapje voor zijn mond

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft sporen veiliggesteld. Voor het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die iets hebben gezien dat in verband kan worden gebracht met de overval of die de verdachte herkennen van de beschrijving. Hebt u deze of andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900–8844. Anoniem melden kan ook, via 0800–7000.