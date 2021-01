LEUSDEN - Rond 22.30 uur werd er een ongeval letsel gemeld op de A28 nabij de afrit Leusden Zuid.

Een Tesla model X is bij een eenzijdig ongeval bij de afrit frontaal tegen een Rimob geknald.

De bestuurder is met onbekende verwondingen met de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.



Van de Tesla is rechtsvoor niets meer over.

Foto's Caspar Huurdeman