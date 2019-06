Tractorcombinatie uitgebrand in Eemnes

EEMNES - Een tractor is tijdens werkzaamheden in brand gevlogen in een weiland aan de Noordpolder.

Door een technische storing begon het voertuig te roken en vloog kort daarna in brand. Ook de aanhanger van het voertuig vatte daarbij vlam.

Ter plaatse gekomen brandweerlieden konden niets meer betekenen en hebben het wrak geblust. De zwarte rookontwikkeling was in de wijde omgeving waar te nemen.(Foto: Caspar Huurdeman)