Trailer met papier in brand A27 Eemnes

EEMNES - Op de rijksweg A27 bij Eemnes is een trailer van een vrachtwagen in brand gevlogen. In het voertuig lagen rollen papier.



De brand is vermoedelijk ontstaan door vastgelopen remmen. Er raakt niemand gewond.



Aan de andere kant van de weg gebeurde er ook een ongeluk. In een kijkersfile botsten automobilisten op elkaar.

De brandweer van Eemnes en Laren blusten de brand.

Foto's Caspar Huurdeman