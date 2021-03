UTRECHT - Op de Herculeslaan in Utrecht is een ongeluk gebeurd op de trambaan. Een bestelbus van de Jumbo kwam in botsing met de tram.

De tram is hierdoor ontspoord en op de weg terecht gelomen. Hulpdiensten hebben groots opgeschaald voor hulpverlening. Qua slachtoffers lijkt het mee te vallen.

Er is veel schade. (Foto's: Koen Laureij)