Traumahelikopter landt in Houten

HOUTEN - Een traumahelikopter is dinsdagmorgen midden op een speelveldje in woonwijk 'De Slag' in Houten geland.

Het Mobiel Medisch Team werd ingezet voor een onwelwording in de buurt van het veldje aan de Muntslag. Ook twee ambulances en meerdere politiewagens werden ingezet om hulp te verlenen.

Wat er precies aan de hand was is niet bekend gemaakt. (Foto's: Koen Laureij)