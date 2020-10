Traumahelikopter landt in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Een traumahelikopter is zondagmiddag in Nieuwegein geland om de ambulancedienst te ondersteunen. De hulpdiensten waren ingezet op de Margrietstraat in Nieuwegein, maar om de arts uit de helikopter sneller bij het slachtoffer te brengen werd besloten de helikopter bij restaurant Haje op te wachten.

De helikopter kon in een weiland naast de A27 landen waarna de arts naar de ambulance kon lopen. Na enige tijd behandelen op locatie is de ambulance naar het UMC Utrecht vertrokken.

Wat de reden van de inzet was is onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)