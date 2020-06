Traumahelikopter landt op klein basketbalveldje in Overvecht

UTRECHT - Een traumahelikopter landde dinsdagavond op een klein basketbalveldje aan de Japuradreef in Utrecht. De landing trok veel bekijks van omwonenden die door de helikopter werden verrast.

Het Mobiel Medische Team (MMT), dat met de traumahelikopter vervoerd wordt, werd ingezet voor een medische noodsituatie aan de Orinocodreef enkele honderden meters verderop. Om zo dichtbij mogelijk te landen koos de piloot het basketbalveldje uit.

Terwijl de arts en de verpleegkundige van het MMT de ambulancedienst bij het slachtoffer assisteerden beveiligde de piloot en de politie de helikopter. Ook het vertrek trok veel nieuwsgierigen.

Wat er precies aan de hand was aan de Orinocodreef is onduidelijk. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance langs de weg. (Foto's: Koen Laureij)