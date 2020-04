Traumahelikopter vervoert coronapatient van Nieuwegein naar Duitsland

NIEUWEGEIN - De speciale traumahelikopter Lifeliner5 vervoert momenteel een coronapatient van de IC in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein naar een IC locatie in Munster (Duitsland). De bemanning heeft de patient met speciale kleding naar de helikopter gebracht.

Bij het ziekenhuis is een speciale plek ingericht waar de helikopter kan landen. Om dat veilig te laten verlopen zetten BOA's van de gemeente de naastgelegen autoweg en het fietspad af. Dat leidde tot een flinke opstopping van fietsers, waardoor uiteindelijk tientallen mensen stonden te kijken.

De traumahelikopter vloog eerder vandaag ook al naar Duitsland om een patient van het ziekenhuis in Den Bosch over te brengen. (Foto's: Koen Laureij)