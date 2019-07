Travohuisje in brand in Amersfoort - Noord

AMERSFOORT - Aan de Maanlander in Amersfoort is brand ontstaan in een travohuisje van Stedin. Grote knallen zijn te horen van binnenuit. De brandweer kan de brand niet eerder blussen dan de stroom is uitgeschakeld. Stedin is bezig met het afsluiten van de elektra waarna de brandweer de brand kan blussen.

Hoeveel impact de brand heeft op de omgeving is nog niet duidelijk. Een deel zit zonder stroom.