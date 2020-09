Twee auto's en vrachtwagen betrokken bij ongeluk A27 Utrecht

UTRECHT - Bij het ongeluk tussen Knooppunt Lunetten en Knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht zijn twee personenauto's en een vrachtwagen betrokken. Een van de personenauto's eindigde op zijn kant.

Er zijn meerdere ambulances ter plaatse. Twee personen worden door de ambulancedienst nagekeken. Of zij naar het ziekenhuis moeten is nog onduidelijk. Aanvankelijk was ook een traumahelikopter onderweg, maar die kon worden afgemeld.

Door het ongeluk zijn vijf van de zes rijbanen afgesloten. Dat zorgt voor files in de richting van Hilversum. (Foto: Koen Laureij)