Twee doden bij frontale aanrijding in IJsselstein

IJSSELSTEIN - Op de N210 is een auto frontaal in botsing gekomen met een taxibusje. Hulpverlening is in grote getale ter plaatsen de weg is in beide richtingen afgesloten. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht. Hoe de voertuigen elkaar konden raken wordt door de politie onderzocht.

Er kwamen veel omstanders naar het ongeval kijken op de weg die parallel loopt aan de N210. De politie heeft iedereen weggestuurd en dit gedeelte afgezet. Veel van hen zouden foto's en filmpjes maken en daarbij geen rekening houden met de omstandigheden, aldus de agenten.

Aanvankelijk werden twee traumahelikopters opgeroepen, maar één kon voor de landing worden afgemeld. De andere kwam wel ter plaatse en landde op de weg.

Voorlopig is de N210 afgesloten tussen IJsselstein en Benschop voor sporenonderzoek. Dit kan nog de hele avond gaan duren. Over de toedracht is op dit moment nog niets duidelijk.

Bij het ongeval zijn twee personen om het leven gekomen. Beiden zaten in de personenauto die bij het ongeval betrokken was. De bestuurder van het taxibusje zou in een ambulance worden nagekeken.

UPDATE

De politie zoekt getuigen van een aanrijding met dodelijke afloop vrijdagavond, omstreeks 19.30, op de Weg der Verenigde Naties bij IJsselstein. De aanrijding vond plaats op de N210 ter hoogte van 48.0. Daar botsten twee voertuigen op elkaar. Hierbij zijn twee jongens, van 16 jaar en van 18 jaar, om het leven gekomen.



Het betrof een aanrijding tussen een taxibusje en een personenauto. De auto kwam uit de richting van De Shell en ging in de richting van het Nelson Mandelaplein. De taxi kwam uit de tegenovergestelde richting. De politie onderzoekt het ongeval en komt graag in contact met mensen die iets van het ongeval hebben gezien. U kunt hiervoor bellen met 0900-8844. Koen Laureij