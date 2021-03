LOPIK - Afgelopen nacht zijn in Lopik twee personen om het leven gekomen bij een brand in een caravan met uitbouw. Dat meldt de politie Lopik op Twitter. De politie en forensisch opsporing hebben vandaag onderzoek gedaan, om de identiteiten van de slachtoffers te achterhalen.

Op de plek van de brand is inmiddels geen activiteit meer. Er liggen wat gebogen, stalen platen achter op een veldje maar van er is weinig over van wat in brand heeft gestaan.

Ter info: Politie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht hebben helaas niet eerder over de gebeurtenis gecommuniceerd, waardoor geen ander beeldmateraal beschikbaar is. (Foto's: Koen Laureij)