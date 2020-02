EVERDINGEN - In een woning aan de Prins Bernhardstraat in Everdingen heeft vanmiddag een schietpartij plaatshevonden. Bij het schietincident zijn een 40-jarige vrouw en een 43-jarige man om het leven gekomen. De overleden man was een politieman van de Landelijke Eenheid. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's Koen Laureij