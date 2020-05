Twee gewonden bij crash op de A1 bij Baarn

BAARN - Bij een crash op de rijksweg A1 ter hoogte van Baarn zijn zaterdagmiddag twee personen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij de samenvoeging van de A27 en de A1 naar vier rijbanen, wilden twee automobilisten van de linker en rechter rijbaan tegelijkertijd naar de rijbaan in het midden van de weg opschuiven. Een van de bestuurder schrok hiervan en raakte de macht over het stuur kwijt.

Er volgde een crash waarbij de auto na een draai van 180 graden tot stilstand kwam tegen de vangrails. Hierbij raakten twee passagiers op de achterbank gewond. Zij zijn door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De ambulance kwam met enige vertraging ter plaatse, omdat deze nog nodig was bij een reanimatie bij de Volkstuinen aan de Geerenweg, vlakbij de plaats van het ongeluk. Het is onduidelijk wat daar precies gebeurd is.

De andere betrokken auto bleef onbeschadigd, en kon verder rijden.

Foto's Caspar Huurdeman