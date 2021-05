Twee traumahelikopters ingezet bij ongeval Westbroek

WESTBROEK - Bij een botsing tussen twee scooters op de Dr. Welfferweg in Westbroek zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Vanwege de ernst van het letsel moesten twee traumahelikopters ter plaatse komen om voor beide slachtoffers een arts op locatie te krijgen.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de weg afgezet en specialisten van de Verkeersongevallenanalyse dienst doen onderzoek. Op basis van het sporenbeeld lijkt het er op dat in ieder geval één scooterrijder een boom heeft geraakt en daarna naast de weg terecht is gekomen. Die scooter ligt nog steeds in de berm.

De twee traumahelikopters konden naast het ongeval in een weiland landen. De slachtoffers zijn na medische behandeling op locatie overgebracht naar het UMC Utrecht en het AMC in Amsterdam.

Foto's Koen Laureij