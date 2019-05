Uitslaande brand in centrum Breukelen

BREUKELEN - In het stadscentrum van Breukelen is rond middernacht een uitslaande brand uitgebroken in een woning. De woning, die in 1920 gebouwd werd, zat boven een popup store aan de Kerkbrink en brandde volledig uit.

Door snel op te schalen wist de brandweer te voorkomen dat de brand uitbreidde naar de buren. In de betreffende woning was niemand aanwezig.

De brandweer kreeg meerdere meldingen van de brand binnen. Onder andere door uitgaanspubliek van een cafe verderop in de straat. Ook de buren merkten de brand op en alarmeerden de brandweer. Momenteel wordt de brand nageblust.

Twee woningen naast de uitgebrande woning zijn momenteel niet bewoonbaar. De brandweer onderzoekt of de bewoners komende nacht nog thuis kunnen slapen. (Foto's: Koen Laureij)