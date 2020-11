Utrecht CS ontruimd om dreiging, twee aanhoudingen

UTRECHT - Utrecht Centraal is vanavond volledig ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een of meerdere personen zouden uitspraken hebben gedaan in een trein die mogelijk een terroristisch motief zouden hebben. Een politiehelikopter cirkelde boven het station em speciale eenheden van de politie waren actief op het station.

Al het treinverkeer lag stil en treinen vielen stil op stations in de omgeving.

Nabij 20:30 werd Utrecht CS weer vrijgegeven. Er zijn twee aanhoudingen verricht volgens de politie. Hun betrokkenheid zal nader worden onderzocht.

Foto's Koen Laureij