Veel politie bij demonstraties op het Neude in Utrecht

UTRECHT - In het centrum van Utrecht, vooral rondom de Neude, was vrijdagavond en afgelopennacht, veel politie aanwezig vanwege een demonstratie. Rond 22 uur kwamen enkele tientallen mensen samen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen.

De demonstratie was vooraf niet bij de gemeente bekendgemaakt. Inmiddels (rond 23:30 uur) is de demonstratie voorbij en schaalt de politie af. Voor zover bekend hoefde de politie niet in te grijpen.

Toezichthouders van de gemeente blijven surveilleren en ook politiepaarden blijven tot na middernacht in de stad. De politie probeert verder terughoudend aanwezig te zijn.

Foto' s Koen Laureij