Veel schade bij ongeluk Utrecht

UTRECHT - Op de Zuilense Ring is op de kruising met de oprit naar de A2 richting Amsterdam een ernstig ongeluk gebeurd.

Twee personenautos kwamen met elkaar in botsing. Na het ongeluk op de kruising tussen de Zuilense Ring en de oprit naar de A2 richting Amsterdam is een klein kindje naar het ziekenhuis gebracht. Het kindje zat met haar ouders in de auto die beide niet gewond raakten. In het andere betrokken voertuig zat een vrouw die ook naar het ziekenhuis is vervoerd.

De brandweer kwam ter plaatse, omdat er mogelijk assistentie nodig was bij het uit de auto halen van de vrouw. Dat bleek later niet nodig. Brandweerlieden hebben gelekte vloeistoffen afgedekt en konden daarna weer richting de kazerne.

Het verkeer rond de kruising heeft last van het ongeluk, maar tot grote opstoppingen leidt het echter niet. Alleen op de Zuilense Ring ontstaat vertraging. (Foto's: Koen Laureij)