Verdacht pakket in Utrecht blijkt geen explosief

UTRECHT - Het verdachte pakketje waarvoor een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht vanmiddag grotendeels werd ontruimd blijkt geen explosief. De Explosieven Opruimingsdienst deed onderzoek en constateerde dat er geen gevaarlijk materiaal in het pakketje zat.

Medewerkers van de beganegrond en de eerste verdieping werden ontruimd en bij een Van der Valk restaurant aan de overkant opgevangen. Na ongeveer een uur kon iedereen weer terugkeren naar zijn of haar werkplek.

Wat er wel in het pakket is aangetroffen en waarom deze als verdacht is aangemerkt is onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)