Verdachte aangehouden voor schietincident Woerden

WOERDEN - Dinsdagmiddag 27 april is er een schietincident geweest bij een winkelcentrum aan de Tournoysveld. Een 44-jarige man uit Woerden is aangehouden voor betrokkenheid.

In de middag van Koningsdag, rond 16.30 uur, kwam er een melding binnen dat er schoten werden gehoord op de Tournoysveld. Agenten gingen direct ter plaatse, maar troffen geen slachtoffer of daders aan. Wel zagen ze een auto met schade en een reclamebord met kogelgaten. De omgeving werd direct afgezet voor onderzoek. Getuigen meldden dat er mogelijk een conflict was geweest tussen inzittenden van een auto en een driewielige motorfiets.



Maandag 3 mei heeft een 44-jarige man uit Woerden zich op het politiebureau gemeld voor betrokkenheid bij het schietincident. Deze verdachte zit vast voor verhoor en zijn rol wordt onderzocht. Het vermoedelijk gebruikte vuurwapen is in beslag genomen. De man zal donderdag worden voorgeleid aan de Rechter Commissaris. Het onderzoek naar het schietincident gaat verder.