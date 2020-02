Verdachte brief bij bedrijf in Leusden

LEUSDEN - De situatie in Leusden is weer stabiel. Bij het bedrijf Unisys werd vanmorgen een verdachte brief aangetroffen. De EOD heeft deze ontmantelt. Of het daadwerkelijk om een explosief is gegaan is nog onduidelijk.

De brandweer stond gedurende ontmanteling klaar om in te grijpen. Dit is uiteindelijk niet nodig geweest. Inmiddels zijn de meeste hulpdiensten weer vertrokken.

Het bedrijf aan de Storckstraat in Leusden hoefde niet volledig ontruimd te worden. Ook de straat is niet afgesloten geweest. (Foto's: Koen Laureij)