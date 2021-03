Verdachte brief bij Militaire Post Organisatie

UTRECHT - Bij het de Militaire Post Organisatie (MPO) aan de Europalaan in Utrecht wordt donderdagavond uitgebreid onderzoek gedaan naar een poederbrief. Specialisten van Defensie zijn ter plaatse en ook de explosieve opruimingsdienst is op locatie. Op het terrein is een speciale ontsmettingstraat ingericht.

Medewerkers die in het gebouw aan het werk waren zijn buiten opgevangen en kregen warmtedekens van de hulpdiensten. Ondertussen doen specialisten met gele pakken nader onderzoek naar de betreffende brief.

Volgens een woordvoerder van de Marechaussee gaat het om een brief met poederachtige stof.



Bij de MPO worden vooral brieven en pakketjes van het thuisfront gestuurd naar locaties waar militairen op missie zijn. (Foto's: Koen Laureij)